Ilgiorno.it - Elezioni 2027, Beppe Sala pensa al centro? All’evento dei cattolici con Prodi e Delrio: “Ci sarò, solo per ascoltare”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – A invitare Giuseppeè stato l’ex ministro ed ex sindaco di Reggio Emilia Graziano, con una telefonata dopo Natale. E il primo cittadino di Milano sarà presente “per”. Non interverrà, a meno di cambi di programma, ma la sua partecipazione è già un segnale lanciato nella galassia delsinistra. Sabatosarà al convegno meneghino di Comunità democratica nellaBiagi di Palazzo Lombardia. Idemocratici che si riconoscono nelsinistra – tra loro molti ex Ppi – si ritroveranno nel capoluogo lombardo, chiamati a raccolta da: un paio d’ore di dibattito per delineare un percorso che porti alla formazione di un cartello centrista alleato con il Partito democratico di Elly Schlein in vista dellepolitiche del, punto di riferimento per un elettorato moderato.