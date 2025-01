Ilrestodelcarlino.it - Ecco ‘Ottobre’ con video e foto. Dove l’anima del borgo prende vita

Una mostragrafica alla Casa museo di Castagneto di Baiso, il centro civico dedicato all’arte di Vasco Montecchi, che ospita, fino al 2 marzo 2025 il progettografico, un’emozionante narrazione visiva che uniscegrafia e. Frutto della creativa collaborazione tra Alessandro Bartoli, professore, e Giovanni Giordano, studente di 18 anni, il progetto si configura come un vero e proprio site specific,le immagini raccontanodeldi Castagneto. Realizzate nell’ottobre 2024, le opere esposte offrono un’intima e suggestiva interpretazione del territorio e rappresentano un invito a scoprire e vivere ilattraverso l’arte e lo sguardo di due generazioni che si incontrano. Per visitatrici e visitatori diventa l’occasione di immergersi in un progetto espositivo affascinante, nel nome di Castagneto e del suo residente illustre che lo ha abitato, Vasco Montecchi, scultore di fama internazionale, che aveva deciso di collocare nel suonatale, Castagneto di Baiso, un museo diffuso a partire dalla propria casa che raccoglie oltre trenta opere a cielo aperto fra i calanchi dell’Appennino.