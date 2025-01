Formiche.net - Ecco la nuova mossa green di Intesa e Sace

Non è certo da ieri che laeconomy è al centro dei piani diSanpaolo per la crescita. La prima banca italiana, reduce dallo storico accordo con Confindustria per lo sblocco di 200 miliardi di finanziamenti alle imprese, ha annunciato, nelle stesse ore in cui Giorgia Meloni rientrava da Abu Dhabi dove ha preso parte al Sustainbility week, di aver dato un’altra spinta alla sostenibilità, con la collaborazione di una delle aziende pubbliche più direttamente coinvolte nella crescita delle imprese,.L’obiettivo è favorire gli investimenti delle imprese in progetti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al fotovoltaico ed eolico. Grazie alla collaborazione consarà dunque possibile ottenere finanziamenti per iniziative strutturate in project financing fino ad appunto 50 milioni di euro.