Nerdpool.it - …è Superman! – Scrivere il supereroe più famoso del mondo

Leggi su Nerdpool.it

Pensate se foste dei fumettisti e vi chiedessero diuna storia di. Potrebbe non piacervi il personaggio, ma vi trovereste a lavorare su un’icona tra le più importanti deldel fumetto. Le responsabilità sarebbero grandi, ma altrettante le soddisfazioni. Steven T. Seagle ha una lunga carriera da produttore televisivo e scrittore e una ventina di anni fa si è trovato proprio in questa situazione, che ha raccontato in .è!, una storia fortemente autobiografica e drammatica, un progetto sperimentale dove il vero protagonista è l’autore stesso, e che prende vita grazie alle tavole dipinte in maniera magistrale da Teddy Kristiansen, che gli sono valse un Eisner Award nel 2005. Approfittiamo della nuova edizione pubblicata da Panini Comics per parlarvi di questo gioiellino.