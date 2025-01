Thesocialpost.it - “È nato”. L’annuncio della coppia vip: primi scatti con il figlio e quel nome speciale

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati finalmente genitori: è arrivatoufficiale. Dopo giorni di attesa e un certo livello di preoccupazione tra i fan per il silenzio, è stata condivisa la prima foto insieme al loro bambino, rivelando anche il suo. Nei giorni scorsi, si era diffusa la notizia che il parto fosse già avvenuto, ma i Prelemi avevano deciso di prendersi del tempo per vivere questo momento in intimità.La nascita del loro primoera attesa in questo periodo, ma il silenzio dei due ha suscitato una grande curiosità. Secondo le notizie raccolte da Deianira Marzano e riportate da VeryInutilPeople, si è appreso che il parto era avvenuto.Inizialmente si pensava che Giulia volesse attendere qualche giorno prima di annunciare la felice novità, ma il 16 gennaio 2025, nel primo pomeriggio, è arrivato il tanto sospirato annuncio.