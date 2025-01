Pronosticipremium.com - Dybala premiato dalla Serie A: miglior giocatore del mese di dicembre

Leggi su Pronosticipremium.com

Il 2025 della Roma si è aperto con la grande vittoria del derby ed il successivo pareggio in casa del Bologna, che ha allungato la striscia di partite consecutive senza vittorie in trasferta. Facciamo però un piccolo passo indietro tornando a ciò che è accaduto ache potrebbe aver rappresentato un punto di svolta per la stagione giallorossa, con Ranieri che è riuscito a riportare serenità.Iniziato con la sconfitta contro l’Atalanta, con una prestazione comunque di tutto rispetto, l’ultimodel 2024 è proseguito con le belle vittorie all’Olimpico con Lecce e Braga, per poi ripiombare nei propri incubi incassando un pesante 2-0 in quel di Como. Dopo questo ko è arrivata un’importante reazione, realizzando 9 reti nei due match successivi con Sampdoria e Parma.Nell’ultima uscita dell’anno appena passato c’è stato invece il pareggio di San Siro con il Milan, ottenuto grazie ad una gemma di Paulo