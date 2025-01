Metropolitanmagazine.it - Drake si fa da parte, ma poi ci ripensa: cosa sta succedendo tra lui e Universal

Sembrava tutto finito, e invece no. Il 14 gennaio,aveva ritirato l’istanza depositata controe Spotify lo scorso novembre. Il rapper canadese aveva accusato l’etichetta, che produce anche la sua musica, e il colosso dello streaming di essere ricorsi a pratiche illegali, tra le quali anche bot e mazzette, per promuovere e gonfiare artificialmente gli ascolti di Not Like Us, brano di Kendrick Lamar. Nel pezzo, il suo acerrimo nemico, con cui da anni è in corso una feroce battaglia a colpi di dissing, lo bolla come un «pedofilo certificato». Per questo motivo, laGroup Music è stata tacciata dal diretto interessato di essere complice del reato di diffamazione perpetrato dal cantautore statunitense. La battaglia legale sembrava essere giunta al termine ancor prima delle accuse, dati gli ultimi aggiornamenti; con un coup de théâtre, però,ha ribaltato nuovamente la situazione.