Dove va a finire tutto il cibo avanzato durante le puntate di Masterchef. Ecco il dietro le quinte

vanno atutti gli avanzi delle preparazioni diquelinutilizzato, quell’uovo in più trovato in una Mystery Box e mai aperto? No, non va buttato, viene infatti donato e riutilizzato. Dal 2013 la produzione dicollabora con Last Minute Market un’azienda bolognese che si occupa di recuperare le eccedenze alimentari rimaste inutilizzate da tutte le registrazioni delledel programma di cucina, dalle esterne alle prove in studio. Il viaggio che fa ilin avanzo è semplice: la produzione disi coordina con Last Minute Market che organizza le sue risorse per spedire in missione gli addetti di Opera Cardinal Ferrari, associazione di Milano che gestisce una mensa per persone in difficoltà, a cui viene donato ilper la preparazione dei pasti.