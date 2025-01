Secoloditalia.it - Donzelli spiega lo scudo penale: “La sinistra va in piazza urlando poliziotti assassini, noi li difendiamo”

Leggi su Secoloditalia.it

“Se vale la presunzione di innocenza per tutti, non può valere la presunzione di colpevolezza per chi per mestiere difende la sicurezza, questo diciamo. Lava in”, noi vogliamo intanto testimoniare loro la nostra vicinanza, poi cercheremo una formula seria e sobria per evitare che quando è chiara e inequivocabile la dinamica di un fatto ci sia l’obbligo d’ufficio di procedere, con lo stigma che porta l’essere indagati”. Intervistato dal Corriere della Sera, Giovanni, responsabile nazionale di FdI, rivendica la battaglia a difesa delle forze dell’ordine anche attraverso un meccanismo diche “ancora non è stato definito in un testo e già viene attaccato”.: “Lava in”“Sulla sicurezza c’è una gara tra Lega e Fratelli d’Italia?”, chiede Paola Di Caro del Corriere.