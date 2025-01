Quotidiano.net - Donald prova a giocare d’anticipo. Ma Biden non ci sta: lavoro di mesi

Leggi su Quotidiano.net

di Marta OttavianiROMAL’accordo per la tregua a Gaza è cosa fatta, eppure si litiga ancora. A scontrarsi sono il presidente in carica, Joe, e il presidente eletto,Trump, prossimo all’insediamento alla Casa Bianca. Come un tiro alla fune, dove il fazzoletto è rappresentato dal successo diplomatico, i due numeri uno degli Usa stanno cercando di portare acqua, pardon, corda, alla loro amministrazione per motivi diversi. Se Trump brucia tutti e annuncia per primo l’accordo proprio nel giorno dell’ultimo discorso alla nazione di, Joe vuole rispettare la tradizione americana, lasciando un’eredità importante del suo mandato. Lo hanno fatto tutti i suoi predecessori. "L’intesa è frutto didi intensodiplomatico – dice –, è stata una delle più difficili della mia vita".