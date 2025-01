Lanazione.it - Domenica ’La notte dei bambini’ apre la stagione teatrale. Bene abbonamenti e biglietti

È tutto pronto, sull’Amiata parte una nuovae glistanno andando a ruba, questo grazie anche i nomi degli ospiti presenti sul cartellone. Partirà, alle 21 (come tutti gli spettacoli) la nuovadei Teatri D’Amiata e il primo spettacolo sarà ad Arcidosso. In scena al Teatro degli Unanimi "Ladei bambini" con Gaia Nanni (nella foto). Il cartellone Teatri d’Amiata nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus le amministrazioni comunali di Arcidosso e Castel del Piano e l’Unione dei Comuni Montani dell’Amiata Grossetana. Sul palcoscenico del teatro amiatino andrà in scena la storia di un piccolo popolo che si trova a vivere un evento straordinario: il trasferimento, avvenuto in una singola, dell’intero Ospedale Meyer di Firenze, l’Ospedale dei bambini.