Puntomagazine.it - Domani a Milano il Convegno “Violenza sugli operatori sanitari, un bollettino di guerra”. Giuliano (UGL): “Proposte e confronto per la sicurezza”

Leggi su Puntomagazine.it

sullacontro gli: unper garantire lae contrastare le aggressioni.“, al Belvedere Enzo Jannacci, si svolgerà il, undi”. Un appuntamento fortemente voluto che, non a caso, si svolge in Lombardia, una delle Regioni che con maggiore convinzione sta mettendo in campo iniziative per combattere il propagarsi a macchia d’olio di aggressioni sul personale di ospedali e mezzi di soccorso” dichiara il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca. ”I dati del 2024 sono drammatici con 25.940 episodi di, in aumento del 33%. Undi, appunto. Il recente inasprimento delle norme non ha, per ora, portato ad un risultato significativo.