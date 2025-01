Ilrestodelcarlino.it - Dog & Mosquito. Boogie al Noi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato alle 22 al Noi Lounge Music Club di Cesenatico i riflettori saranno tutti per Dog. Dopo oltre un decennio di avventure nelle vesti di Angry Gentlemen, le due anime storiche del premiato quartetto romagnolo incrociano i rispettivi percorsi solistici, Dog come one man band ein qualità di "killer harp player", dando vita a uno spettacolo pulsante ed energico, che con l’orecchio sempre teso al suono crepitante dei vecchi dischi degli anni Venti e Trenta, rivive ogni volta il piacere autentico di suonare la musica del "Diavolo". Dog sul palco sarà voce, chitarre, kazoo, fischietti e percussioni, mentrecanterà e suonerà l’armonica. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare di fronte al palco.