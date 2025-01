Anteprima24.it - Dipartimento di Neuropsichiatria infantile ancora chiuso a Scafati: la denuncia di Santocchio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNonostante le rassicurazioni fornite un anno fa dal primo cittadino, nessun provvedimento concreto è stato adottato per riportare il servizio di. Una situazione inaccettabile che continua a gravare pesantemente sulle spalle di decine di famiglie, costrette a spostarsi a proprie spese per chilometri, affrontando ore di viaggio per visite e per il ritiro di presidi medici essenziali.“È una vergogna che un servizio così importante e necessario sianegato alla nostra comunità. È inaccettabile che le famiglie debbano percorrere decine di chilometri per una visita o,peggio, per semplici adempimenti burocratici. Molti cittadini si trovano a combattere contro disservizi insopportabili, come la difficoltà nel prendere appuntamenti, che li obbligano a recarsi aldi Mercato San Severino non una, ma due volte: la prima per prenotare e la seconda per effettuare la visita.