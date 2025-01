Puntomagazine.it - Dialetti, giornata nazionale, alla Camera cerimonia con Fontana e La Spina

Presidente Unpli: Parte integrante nostra identità, uniscono ItaliaRoma – È stata l’esibizione del celebre coro polifonico sardo ‘Su Nugoresu‘, da oltre trent’anni attivo nella promozionee interdella tradizione musicale della Sardegna, ad aprire laufficialedei deputati che dà il via alle celebrazioni per la tredicesima edizione delladel Dialetto e delle Lingue locali, che ricorrerà domani, 17 gennaio. Istituita nel 2013 dall’UnionePro loco d’Italia (Unpli), l’obiettivo dellaè lavorare affinché il patrimonio linguistico italiano in tutte le sue varietà dialettali non venga dimenticato, ma al contrario esaltato e valorizzato come un valore fondamentale per l’identità culturale collettiva., nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, hanno partecipato il presidente della, Lorenzo, e il presidente dell’Unpli, Antonino La