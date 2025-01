Impresaitaliana.net - Decreto Cultura, AIE: “Serve una legge di sistema per il libro”

Secondo l’AIE l’insuccesso delle cartee del Merito ha inciso sulla flessione dell’editoria italiana: 2,4 milioni di copie in meno comprate dai lettori italiani nel 2024Ilè un primo passo ma bisogna percorrere la strada che porta ad unadiper l’industriale delche attraversa una congiuntura delicata causata dalla necessità di investimenti per affrontare le sfide tecnologiche ed il venir meno di misure di sostegno.Questo è il messaggio che l’AIE (Associazione Italiana Editori) attraverso il suo presidente, Innocenzo Cipolletta audito dalla settima Commissione della Camera dei Deputati in merito al.«Il settore – ha rivendicato Cipolletta – resta un comparto industriale importante con i 70mila addetti lungo una filiera, dagli editori alle librerie, che condivide gli stessi obiettivi, ed è garanzia di pluralismo, con i 5mila editori che pubblicano 80mila libri l’anno.