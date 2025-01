Metropolitanmagazine.it - David Lynch, regista visionario di Twin Peaks e Velluto Blu, è morto a 78 anni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ile sceneggiatore, che ha cambiato il cinema americano con una visione artistica oscura e surrealista in film comeblu e Mulholland Drive e la televisione di rete con, è. Aveva 78rivelò nel 2024 che gli era stato diagnosticato un enfisema dopo una vita passata a fumare, e che probabilmente non sarebbe più stato in grado di uscire di casa per dirigere. La sua famiglia ha annunciato la sua morte in un post su Facebook, scrivendo: “C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, ‘Tieni d’occhio la ciambella e non il buco’“. La serie TV “” e film come “Blue Velvet”, “Lost Highway” e “Mulholland Drive” fondevano elementi dell’horror, del film noir, del giallo e del surrealismo classico europeo.Dopotrascorsi come pittore e creatore di cortometraggi animati e live action,irruppe sulla scena con il suo primo lungometraggio del 1977 “Eraserhead”, un’opera horror e dall’umorismo nero.