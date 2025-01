Nerdpool.it - David Lynch, ci lascia a 78 anni il visionario regista!

, ilamericano noto per opere come “Twin Peaks” e “Mulholland Drive”, è deceduto all’età di 78.Nato il 20 gennaio 1946 a Missoula, Montana,ha rivoluzionato il cinema con il suo stile unico, spesso descritto come “iano”, caratterizzato da elementi surreali e atmosfere oniriche.Tra i suoi lavori più celebri si annoverano “Eraserhead” (1977), “The Elephant Man” (1980), “Blue Velvet” (1986) e la serie televisiva “Twin Peaks” (1990), che ha ridefinito gli standard della narrazione televisiva.Nel corso della sua carriera,ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui una Palma d’Oro al Festival di Cannes per “Wild at Heart” (1990) e un Oscar onorario nel 2019 per il suo contributo al mondo del cinema.Oltre al cinema,era un artista poliedrico, impegnato nella pittura, nella musica e in altre forme d’arte visiva.