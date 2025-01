Zon.it - Dario Socci, il pugile salernitano è il nuovo campione asiatico WBC

Ilha conquistato il titolo diWBC, aggiudicandosi la prestigiosa cintura Asian Silver nella categoria pesi medi. L’impresa è avvenuta a Pattaya, in Thailandia, doveha affrontato l’indonesiano AP Geisler in un incontro disputato sulla distanza delle otto riprese. La sfida, equilibrata e combattuta, è stata decisa dalla strategia aggressiva delitaliano, che gli ha permesso di imporsi nettamente ai punti secondo il verdetto dei giudiciDopo un’assenza di 18 mesi dai ring,era tornato in azione a novembre con una convincente vittoria per KO contro il thailandese Rattakorn Tassaworn. Come riportato dall’emittente LiraTv e da Salernonotizie.it, ilha lavorato intensamente per essere al massimo della forma in vista del match contro Geisler, in cui era in palio il titoloWBC.