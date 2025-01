Spazionapoli.it - Da Di Lorenzo e Meret a Mertens: i messaggi d’addio a Kvaratskhelia fanno emozionare – FOTO

Napoli Calcio Ultimissime – Dal capitano Giovanni Di, ad Alexe persino a Dries: tutti iPer il Napoli calcio ultimissime arrivano in questi minuti dopo il video pubblicato da Khvicha, in cui dice addio a Napoli. Immagini commoventi, quelle che hanno visto come protagonista l’attaccante georgiano, che dopo 2 anni e mezzo ha deciso di lasciare la squadra per trasferirsi al Paris Saint Germain. Un fulmine a ciel sereno che ha lasciato senza parole tutti i tifosi.C’è chi l’ha presa con rabbia e chi ha semplicemente ringraziato Kvara per quanto fatto in maglia azzurra. Nessuno potrà togliergli quello scudetto conquistato alla sua prima stagione e che la città inseguiva da 33 lunghi anni. Anche Nitse, compagna di Khvicha, ha detto addio sui social a Napoli e ai tifosi partenopei.