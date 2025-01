Iodonna.it - Cucina peruviana, biosostenibilità e i segreti del piatto italiano più amato al mondo

Anche questa sera a Masterchef 14, lanon dorme mai. Dalle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli continuano la loro missione a colpi di stimoli e novità. Tra Mystery Box green attenta ai consumi energetici e ospiti noti deldella ristorazione, i concorrenti di questa edizione non hanno davvero un attimo di tregua. Gli aspettano voli pindarici in Perù e nottate all’insegna della migliore pizza. In attesa di “MasterChef 14”, i giudici scrivono le letterine a Babbo Natale X Leggi anche › “Masterchef 14”: le pagelle della terza puntata tra boschi, lupi cattivi e clamorose bocciature Masterchef 14, le anticipazioni della sesta puntataA 6 puntate dal gran finale, gli aspiranti chef del cooking show piùnon sembrano aver ancora convinto la severa giuria della trasmissione e, ancora peggio, quella più implacabile del pubblico a casa.