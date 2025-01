Liberoquotidiano.it - Covid: Paita (Iv), 'perplessità su audizione Arcuri, arrivare al più presto alla verità'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "L'di oggi del commissarioin commissione di inchiestami lascia perplessa: non si è potuto approfondire facendo domande, e questo non ha permesso di avere un panorama complessivo". Lo ha detto la senatrice di Italia viva Raffaella, componente della commissione di inchiesta sull'emergenza, al termine dell'di."Ci sono tanti punti e dubbi che vorremmo fossero chiariti, per essere più precisi nella ricostruzione della vicenda delle mascherine, ma non solo. Non si possono aspettare tempi lunghi, bisognaal piùpossibile", aggiunge