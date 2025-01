Cos’è il Taharrush gamea degli stupri di Capodanno in piazza Duomo a Milano

Leggi su Open.online

Quello che è accaduto inè un caso di. E non è la prima volta che succede a. A dirlo oggi in un’intervista all’edizione milanese di Repubblica è Wael Faruq, direttore dell’istituto di cultura araba della Cattolica. L’aggressione collettiva che umilia le donne è un caso che deve allarmare, ma secondo il professore «se si cerca di giustificare quello che succede attraverso la condanna di una cultura o di una religione si scappa dal problema, perché non è questo il punto».Le origini in EgittoSecondo Faruq «bisogna partire dalla storia di queste molestie collettive negli spazi pubblici, fra persone che non si conoscono e in modo non organizzato, che hanno origini in Egitto. Un fenomeno nato alla fineanni Novanta, con il primo incidente al Cairo nel 1998 e una ragazza aggredita nel bel mezzo dellada un gruppo di ragazzi che la toccava».