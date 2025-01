Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sonego agli Australian Open con l’eliminazione di Tiafoe: trova un avversario che sconfisse Alcaraz

Lorenzoprosegue la sua avventura a Melbourne e batte anche Joao Fonseca, avanzando al terzo turno degli2025. Il torinese, dopo aver regolato al debutto in quattro set (6-4 5-7 7-5 7-5) il veterano svizzero ed ex vincitore del torneo Stan Wawrinka, si è imposto anche sul giovane fenomeno brasiliano dopo una batta di cinque set e oltre tre ore e mezza di gioco.“Sonny”, reduce da una stagione complessivamente negativa, torna così ai sedicesimi di uno Slam a distanza di quasi due anni dall’ultima volta (Roland Garros 2023, in cui si fermò poi gli ottavi) e si appresta a sfidare al prossimo turno l’ungherese Fabian Marozsan. Un incontro sicuramente ostico ma non impossibile per l’azzurro, che ha a disposizione dunque una grande occasione per raggiungere la seconda settimana dell’Happy Slam.