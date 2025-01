Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Medvedev. Acquolina anche per Sonego e Musetti

Jannikha faticato più del previsto per battere l’australiano Tristan Schoolkate e qualificarsi al terzo turno degli Australian Open 2025, primo Slam della stagione di tennis. Il numero 1 del mondo ha sofferto la verve del padrone di casa nel primo set, ma poi è riuscito a rimontare dall’alto di un maggior tasso tecnico e a regolare l’avversario con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3. Il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo tra un paio di giorni per affrontare lo statunitense Marcos Giron, partendo con i favori del pronostico contro il numero 46 del ranking ATP, capace di battere l’argentino Tomas Martin Etcheverry al quinto set.L’unico precedente ha sorriso all’azzurro ai trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai, l’obiettivo è chiaramente quello di raggiungere gli ottavi di finale nel torneo vinto dodici mesi fa sul cemento di Melbourne.