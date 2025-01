Coldiretti | il valore della pizza economy nel mondo sale a 160 mld euro

Leggi su Ildenaro.it

La passione degli italiani per laè così radicata che in quattro famiglie su dieci (40%) si prepara in casa, magari ricorrendo all’uso di farine speciali o di ingredienti gourmet. E’ quanto emerge da un’indagine-Ixe’ diffusa in occasioneGiornata internazionaleche si celebra il 17 gennaio. Un simbolo dell’Italia a tavola conosciuta in tutto il, per un fatturato globale in costante crescita, tanto da aver raggiunto nel 2024 ilrecord di circa 160 miliardi di, secondo un’elaborazionesu dati Vpa Research. La preparazione fai da te risponde peraltro alle nuove tendenze di mercato verso le pizze gourmet e artigianali che stanno influenzando i comportamenti d’acquisto, con i consumatori che preferiscono gusti unici e ingredienti di alta qualità.