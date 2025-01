CocoRosie | nuovo album e singoli

Leggi su Funweek.it

Uscirà il prossimo 28 marzo, anticipato dai/video di Cut Stitch Scar e Least I Have You, Little Death Wishes, ottavodella carriera delle, il primo per Joyful Noise. Questo dopo aver pubblicato nel corso degli ultimi venti anni dischi per importanti realtà come Touch & Go, Sub Pop e City Slang. Dal 2003 Bianca e Sierra Casady hanno trasformato l’amore, le difficoltà e l’estasi della loro sorellanza in alcuni dei dischi più audaci, pericolosi e originali partoriti dalla scena indipendente. I dodici capitoli delLittle Death Wishes raccontano la caleidoscopica storia delle difficoltà generazionali delle donne e delle realtà distrutte delle loro vite, della natura precaria e preziosa dell’essere umano e dell’essere danneggiati dall’amore. L’riduce lealla loro essenza più brutale: trasformare il dolore in conoscenza, il rapporto tra sorelle in polemica, la spazzatura in tesoro e tramutare elementi kitsch e cliché in nuove verità.