Cinque Terre Express nel mirino Le associazioni non ci stanno | Nuove tariffe insoddisfacenti

Le modifiche apportate da Regione Liguria alledelnon soddisfano ledi categoria. La recente visita spezzina dell’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, è stata l’occasione per Rete imprese – che riunisce Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti – e Confindustria La Spezia di fare il punto sul settore. E tra le cose che non vanno, c’è l’annoso tema della tariffazione ’dedicata’ ai turisti per l’utilizzo del. Nel documento consegnato all’assessore regionale, infatti, si legge che l’aggiustamento delleapportato dalla giunta Bucci "se pur migliorativo, non ci soddisfa, perché non affronta il tema in maniera coerente all’obiettivo dichiarato della gestione dei flussi. Il ruolo del settore turistico in termini economici, visto il numero di imprese e di operatori diretti e indiretti, deve essere gestito con piani programmatici comprovati da analisi e studi di riferimento, non procedere tramite sperimentazioni e aggiustamenti delle misure adottate.