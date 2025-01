Cinema | Il Re di Napoli Storia e leggenda di Mario Merola il docufilm di Massimo Ferrari al Trianon

Leggi su Ildenaro.it

Questa sera, alle 21, al TeatroVivian disi terrà la presentazione in anteprima di “Il Re didi”, ildiche ripercorre la vicenda umana e artistica di una delle figure più popolari della scena musicale e teatrale partenopea. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, segna il “ritorno” dinel teatro della Canzone napoletana di Forcella, palcoscenico dove esordì ad appena 25 anni, nel 1959, in un concorso per voci nuove, che vinse interpretando “Senza guapparia”. Il documentario costruisce un ritratto a tutto tondo dell’indimenticato cantante e attore, attraverso preziose testimonianze e materiali d’archivio inediti. Tra gli interventi, spiccano i contributi di Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Marisa Laurito, Maurizio de Giovanni e dei figli Francesco, Roberto e Loredana, che arricchiscono la narrazione con ricordi personali e riflessioni sul lascito artistico del grande interprete napoletano.