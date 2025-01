Ilrestodelcarlino.it - Ciclo di incontri per i caregiver: "L’obiettivo è aiutare i fragili"

Partirà il 27 gennaio alla Casa della Comunità di Comacchio, il quartodigratuiti dedicati agli assistenti familiari e. Glisono organizzati nell’ambito delle attività formative previste dal progetto affidato da Asp del Delta Ferrarese al Consorzio Tecla per l’attivazione dello sportello, gestito dalla cooperativa sociale Cidas. Il corso di formazione è tenuto da esperti qualificati di Cidas, che fornisce la formazione tramite la propria società HS&T - HumanResources Search & Training, ente accreditato dalla Regione per le attività didattiche. Il percorso offre una formazione di base per supportare persone in situazioni dità.