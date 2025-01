Ilgiorno.it - Chi ha paura dei maranza? Il libro che fa litigare e preoccupa Monza

, 16 gennaio 2025 – Può una parola gergale giovanile fare? Chi hadei ““? L’assessore alla Sicurezza Alfredo Moccia, da vecchio magistrato che si era occupato delle prima pandilla milanesi, l’aveva utilizzata la scorsa estate, quando aveva sottolineato il pericolo di bande di giovanissimi che scorrazzavano in città (“In quattro mesi abbiamo fermato 50 ragazzi”). Ora ci si sono messi anche quei “cattivoni“ del centro sociale (senza sede) Foa Boccaccio, che per questa sera al centro civico di viale Libertà hanno organizzato la presentazione di unche sembrerebbe un manifesto, intitolato “di tutto il mondo, unitevi! Per un’alleanza dei barbari nelle periferie”. “In un mondo governato da ricchi bianchi - spiegano -, l’autrice (Houria Bouteldja) suggerisce un’alleanza tra beaufs et barbares, “bifolchi” e “barbari”, ovvero la classe proletaria bianca e quella composta da persone BIPOC (Black, Indigenous, People of Color).