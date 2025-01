Che fine fanno i pacchi smarriti di Amazon? La Blind Sale con vendita a peso a 2 euro fino a esaurimento scorte a Roma

Leggi su Open.online

Chedi? Alla domanda si può rispondere oggi dopo che martedì 14 gennaio è stata organizzata la primaalla cieca di prodottiin tuttapa e venduti al: 1,99 a etto per quelli generici, 2,79per quelli di. A organizzarla è stata la start-up francese King Colis e l’evento è andato in scena al secondo piano del Centro Commerciale-Est di via Collatina. Si chiama “” e, fa sapere Il Messaggero, funziona proprio come ci si aspetta. Cinque ore di fila, la porta di cartone che porta in un recinto dove in cinque minuti si è liberi di rovistare tra buste ee scuoterli per cercare di intuirne il contenuto e trovare l’oggetto dei propri desideri.Si sceglie a occhio o a, si va dal commesso per la pesatura e poi si paga.