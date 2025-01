Laverita.info - «Cgil ferma i salari per incendiare il clima»

Il segretario della Cisl Luigi Sbarra: «Inconcepibile la decisione di far saltare il rinnovo del contratto della sanità pubblica (600.000 addetti) che garantiva 170 euro in più e la settimana corta. Una scelta che congela i fondi stanziati in manovra per l’accordo 2025-2027».Da lunedì si tratta sugli enti locali, dove però le sigle del «no» superano di poco il 50%. Lo speciale contiene due articoli.