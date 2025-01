Lanazione.it - Centrodestra, la prima sede è realtà. Lo stato maggiore al taglio del nastro

C’èun momento storico per la politica chiantigiana, da lasciare il segno: l’apertura delladel. Ildelè avvenuto domenica scorsa in via Vittorio Veneto 37/a. "Stiamo facendo la storia", affermano con entusiasmo i consiglieri comunali di Greve, Roberto Abate e Vito Andrea Cuscito, evidenziando l’unità delnella terra storicamente "rossa" del Chianti. "Questo nuovo spazio rappresenta l’inizio di un percorso volto a portare un cambiamento tangibile in Toscana, una regione che chiede a gran voce un cambio di passo". Abate e Cuscito hanno ricordato come "il programma politico del centro destra grevigiano si concentrerà su temi cruciali per il territorio: sicurezza, sanità, abbattimento delle barriere architettoniche, promozione delle comunità energetiche rinnovabili, ed infine una particolare attenzione alle frazioni e alle connessioni con i principali centri urbani.