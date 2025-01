Ilgiorno.it - Centro di aggregazione. Spazi pronti a far festa fra incontri, laboratori e l’officina delle bici

Leggi su Ilgiorno.it

Un nuovodigiovanile (Cag) a Corsico, in piazza Europa. Sarà inaugurato venerdì e sabato: due giorni di eventi per conoscere glie le iniziative deldedicato ai ragazzi. È il risultato del progetto “Sfumature del Naviglio”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, realizzato dalla cooperativa sociale Ripari, La Giostra, Lo Scrigno, dai Comuni di Corsico e Trezzano sul Naviglio e dagli istituti Buonarroti di Corsico e Gobetti di Trezzano. Venerdì, dopo il taglio del nastro alle 15, ci sarà un rinfresco, un torneo di biliardino e la visita del. Sabato ricco con ciclo officina,di giocoleria, danza e lingue straniere, sempre dalle ore 15. Fabio Peri, direttore del Planetario di Milano, terrà una lezione sulloo e i buchi neri con videoproiezioni.