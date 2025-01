Scuolalink.it - Cedolino dello Stipendio Gennaio 2025: tra poche ore su NoiPa, l’accredito giorno 23

Ildisarà consultabile sul portalea partire dal 16, come confermato dalle recenti comunicazioni ufficiali. Sebbene l’importo lordosia già visibile già da2, ilcompleto, con tutti i dettagli relativi alle trattenute fiscali, ai contributi e agli eventuali bonus, sarà disponibile entro la suddetta data.degli stipendi è invece programmato per il 23, momento in cui i dipendenti pubblici riceveranno le somme direttamente sui propri conti correnti. Differenza tra emissione e accreditoÈ importante comprendere la distinzione tra l’emissione del. L’emissione si riferisce alla disponibilità del documento elettronico sul portale), che consente di visualizzare tutte le voci retributive e le eventuali modifiche legate a bonus o trattenute.