Lapresse.it - Cecilia Sala, Nyt: Musk ha contribuito al rilascio

Elonhaad assicurare ildella giornalista, che era in carcere in Iran, mettendosi in contatto con l’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite Amir Saeid Iravani. Lo riporta il New York Times (Nyt), in un articolo dal titolo ‘intervenuto per aiutare a liberare italiana in carcere in Iran’, in cui il giornale cita due funzionari iraniani, uno dei quali è un diplomatico di alto livello presso il ministero degli Esteri.Il ruolo di Andrea Stroppaera stata arrestata in Iran il 19 dicembre ed è poi tornata in Italia l’8 gennaio. Secondo il New York Times,sarebbe stato contattato “attraverso un intermediario” dal fidanzato di, il giornalista Daniele Raineri, prima del viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mar-a-Lago il 4 gennaio per incontrare Donald Trump.