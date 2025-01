Justcalcio.com - CdS – Parma, ufficiale la cessione di Coulibaly al Leicester

2025-01-15 21:13:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del Corriere:Si muove in uscita il mercato del, che ha annunciato ufficialmente ladi Woyoal. Il difensore francese, cresciuto nel Le Havre, era sbarcato in Emilia nel 2021, contribuendo al ritorno dei ducali in Serie A, sbarcherà in Premier League dopo aver firmato un contratto di quattro anni e mezzo.Il saluto del club aCalcio comunica laa titolo definitivo di WoyoalCity Football Club. Dopo 88 presenze, 5.679 minuti giocati, un gol e 4 assist in gialloblu, il difensore francese lascia il nostro Club per una nuova avventura in Premier League:Calcio augura a Woyo le migliore fortune professionali".