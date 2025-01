Castlevania | Nocturne stagione 2 la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

2, ladelATTENZIONE – L’articolo contiene spoiler su. I fan del franchise dipossono finalmente godere della seconda. La primasi è concentrata maggiormente su Richter che porta avanti l’eredità dei Belmont in Francia. Aveva bisogno di aiuto per fermare il “messia vampiro”, alias Erzsebet Báthory. La sua squadra ha impedito la notte eterna che lei ha cercato di evocare.Tuttavia, ha ancora vampiri e Creature della Notte pronti a conquistare la Francia e a saccheggiare l’Europa. Fortunatamente, Richter ha un fattore x che sposta un po’ la guerra: il dhampir, Alucard. Il figlio di Dracula è arrivato per guidare la carica, sapendo che la legione di Erzsebet sta diventando più forte di minuto in minuto.