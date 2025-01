Ilgiorno.it - Casa di riposo, cambio al vertice. Forza Italia reclama la presidenza

Leggi su Ilgiorno.it

aldella Fondazione Opere Pie Riunite: l’attuale presidente Gianni Stringhetti va verso l’addio dopo l’unico mandato di quattro anni che si chiuderà il prossimo 25 gennaio. Martedì prossimo proprio Stringhetti, con il cda uscente, presenterà la relazione che riassumerà quanto fatto dal 2021 ad oggi. Tra le tante opere portate a termine, sarà menzionata anche la questione della cittadella della salute che mira a riunire Fondazione Opere Pie e Asp basso lodigiano. Ad oggi c’è uno studio iniziale, commissionato per capire quale soluzione adottare, e successivamente è stata promossa una “due diligence“ (attività di investigazione di dati e di informazioni) per approfondire alcune tematiche e mettere sul piatto gli aspetti positivi e le criticità dell’operazione che ora, se a livello politico ci sarà il via libera, sarà una questione che dovrà prendere in mano il prossimo cda.