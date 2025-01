Dilei.it - Cameron Diaz, il grande ritorno dopo 10 anni di assenza dal Cinema

Leggi su Dilei.it

aveva stupito tutti, quando nel 2014, ormai più di 10fa, aveva deciso di ritirarsi dalle scene, in un momento ancora fortunato e prolifico per la sua carriera, per una scelta coraggiosa e da molti giudicata quasi incosciente a poco più di 40: dedicarsi alla famiglia e ai figli tanto cercati e arrivatigli “anta”.L’ultimo suo film èe – La felicità è contagiosa (e), regia di Will Gluck, del 2014. Da allora, della bellissima attrice bionda, di origine cubano-spagnola per part di padre, lanciata da The Mask a soli 22, consacrata da Tutti pazzi per Mary e diventata neglisimbolo di tante commedie romantiche ma anche di film drammatici e impegnati, si erano perse le tracce. Nessun film, nessuna partecipazione ai red carpet più importanti. “Sta bene, è felice con i suoi bambini e suo marito” (il musicista Benji Madden) precisavano ogni volta le amiche del cuore Drew Barrymore e Nicole Richie a precise domande in merito, maera sparita.