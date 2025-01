Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la Juventus non molla Fikayo Tomori: la risposta di Zlatan Ibrahimovic a Giuntoli

Il difensore delè un obiettivo didella, Cristianodovrà però convincere.Ilbattendo il Como si è rimesso in corsa per il quarto posto, i rossoneri però devono trovare continuità e la prossima partita contro lasarà importantissima per le sorti della stagioneista. Sergio Conceicao cerca il bis contro Thiago Motta dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana a Ryda di pochi giorni fa.La formazione rossonera sta cercando rinforzi, mentre altre squadre potrebbero tentare i calciatori del Diavolo. Uno di quelli che sembrava in partenza era, il centrale inglese interessa allama aello molte cose sono cambiate dalla fine di dicembre. Stiamo parlando del cambio di guida tecnica da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao, ma ci sono anche altri motivi.