CALCIO PRIMA CATEGORIA. Somigli è il nuovo tecnico del Csl Psc. Lo Jolo saluta l'attaccante Pagnini

La stagione è ormai entrata nel vivo a tutti gli effetti e, con la pausa natalizia ormai definitivamente alle spalle, è tempo di concentrarsi sulla ripresa di un cammino che procederà senza soluzione di continuità sino alla fine della prossimavera. Ma il mercato, soprattutto quello degli allenatori, è più che mai vivo: in, Alessandroè ildel CSL Prato Social Club. Un allenatore esperto, al quale la dirigenza chiederà di risalire la china nel girone D per mettersi alle spalle in via definitiva la zona playout, trovando quella continuità di rendimento e di risultati che sin qui è mancata. A livello di giocatori, il Maliseti Seano ha annunciato l’innesto del giovane portiere Niccolò Urban, arrivato dal Montemurlo: è stato aggregato all’U19 di Alessandro Di Vivona, ma nelle prossime settimane potrebbe tornare utile anche nellasquadra.