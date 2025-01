Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 8 anni brutalmente ucciso da due cani randagi: si era fermato per accarezzarli. Il dolore della madre: “Non dimenticherò l’immagine di mio figlio sbranato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si eraper accarezzare deiincontrati durante una passeggiata in bicicletta. Ma presto i due animali sono diventati aggressivi e lo hanno attaccato, uccidendolo in poco tempo, davanti agli occhiche nel frattempo ha visto tutta la scena. È questa la tragedia che si è consumata in Florida, dove undi 8, Michael, è statoda duenei pressi di casa sua.È successo lo scorso 13 gennaio, quando Michael esce di casa per fare una passeggiata in bicicletta insieme ad un amichetto. Non molto distante, incontra dueche si aggiravano liberi in strada. Il piccolo li vede e, incuriosito, si ferma per. Ma improvvisamente idiventano aggressivi e iniziano a morderlo e sbranarlo. La mamma di Michael, dalla finestra di casa, vede tutto.