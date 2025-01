.com - Biden saluta gli Usa “Ho dato cuore e anima alla nazione”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quattro anni fa eravamo in predapeggiore pandemia del secolo,peggiore crisi economica dGrande depressione e al peggior attacconostra democrazia dGuerra Civile, ma ci siamo uniti come americani e abbiamo affrontato la situazione. Ne siamo usciti più forti, più prosperi e più sicuri”: a dirlo nel suo ultimo discorso nello Studio Ovale da presidente degli Stati Uniti Joe, tracciando un bilancio del suo man. “Oggi abbiamo l’economia più forte del mondo, con 17 milioni di posti di lavoro in più – ha affermato-. Gli stipendi sono in aumento e l’inflazione continua a scendere, mentre il divario tra ricchezza e povertà è il più basso degli ultimi vent’anni. Stiamo ricostruendo l’interae la produzione sta tornando.