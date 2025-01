Biathlon CdM femminile | Jeanmonnot domina l’individuale di Ruhpolding bene Comola

Leggi su Sportface.it

Loula 15 km individuale di, in Germania, prova valida per la Coppa del Mondo di2024/2025. Giornata perfetta per la transalpina che, dopo il successo nell’inseguimento di Oberhof, resta immacolata al poligono e trova anche una prestazione magistrale sugli sci concludendo in 41’35?5. 43 secondi rifilati alla svizzera Amy Baserga, anche lei con lo zero, che conquista una sorprendente terza posizione. In mezzo c’è la leader della classifica generale, e padrona di casa, Franziska Preuss (+35?7). Un errore in piedi per la tedesca, che limita i danni ma vede avvicinarsinella corsa al primo posto. Distacchi abissali con l’altra francese Oceane Michelon, quarta a 1’17?3 con un solo errore nella prima serie a terra. Ben quattro svedesi tra la quinta e la decima posizione.