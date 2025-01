Pronosticipremium.com - Beto verso il Torino, la Roma sonda il piano B: non solo Raspadori nel mirino

Leggi su Pronosticipremium.com

La giornata di oggi 16 gennaio è di vigilia per la. Reduci dal pareggio per 2-2 con il Bologna, i giallorossi hanno raccolto un punto pesante da una trasferta che si stava mettendo nel peggiore dei modi. L’obiettivo ora è quello di ritrovare subito la vittoria, avvicinandosi così al 7° posto in classifica ed alla conseguente qualificazione alle coppe europee. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli prima di scendere in campo con il Genoa, più nello specifico domani alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita estremamente delicata, contro un avversario in forma smagliante.Dietro le quinte, però, il direttore tecnico Florent Ghisolfi è alle prese con la delicata sessione invernale di calciomercato, fondamentale per regalare a Claudio Ranieri i giusti rinforzi in ogni reparto.