Bergamonews.it - Bergamo sempre più green: il Comune apre alla stagione dei cantieri del verde per oltre 2 milioni di euro

, siladei. Del. In città, come più volte annunciato anche dsindaca Elena Carnevali prima della fine dell’anno, non è solo tempo di segnaletiche stradali, pronte a dar conto del timing dei lavori sulla sede stradale, ma anche di interventi significativi che riguardano ilpubblico, patrimonio tanto importante per la città quanto quello che fa capomateria viabilistica. L’anno è cominciato all’insegna degli interventi, a dimostrazione dell’attenzione che l’amministrazione hariservato nei confronti del tema e non solo sulla base di un puro spirito di mandato, in riferimento alle linee programmatiche, ma anche per il fatto che le opere in itinere sono di fatto rispondenti delle esigenze dei cittadini. Idelnon riguardano solo la creazione di due aree cani, il rifacimento di quella spazzata via dall’alluvione del 9 settembre in via Maironi da Ponte e una tutta nuova in via Lombardia, con annessa sistemazione dei giardini pubblici, ma anche la riqualificazione di alcuni parchi presenti in città, degli orti, delscolastico e anche delle areepresenti in città.