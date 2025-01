Iltempo.it - Benvenuta alla Grande Sciagura

Dev'essere vero che le fake news sono state messe al bando e che l'erata del woke sta affondando nella sua palude di conformismo. Ci avevano raccontato la, Donald Trump presidente degli Stati Uniti avrebbe segnato la caduta dell'Occidente, messo a ferro e fuoco la claudicante economia europea e proclamato la nostra fine. La piùche l'ultimo rantolo del politically correct ha tentato di spacciare per vera, forte delle proprie relazioni insane con il mondo globale della comunicazione. Il fatto non sussiste, direbbe un giudice. Eravamo davvero obnubilati, rincoglioniti da una propaganda che dall'epoca del Covid ci ha trasformati in piccoli idioti democratici. Laddove Biden ha fallito (e non è stato nemmeno il peggior presidente americano),dove Kamala Harris sarebbe stata seppellita dai fischi, al nuovo Occidente, che magari dice qualche parolaccia ma annusa il popolo e di conseguenza annusa quell'odore meraviglioso che è la democrazia, a Trump non è servito nemmeno l'insediamento per vincere la sfida più difficile.