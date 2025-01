Basta premere un tasto o un gesto della mano alla fotocamera e lo schermo si ingrandisce passando da 14 a 167 pollici

Iodonna.it - Basta premere un tasto o un gesto della mano alla fotocamera e lo schermo si ingrandisce passando da 14 a 16,7 pollici

(askanews) – Un pc dalloarrotolabile che con un, o con un, sida 14a 16,7. È il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable di Lenovo: dopo essere stato presentato per la prima volta come concept di laptop arrotolabile due anni fa, quest’anno è arrivato il prodotto completo (presentato al Ces di Las Vegas 2025, la fiera tech organizzata da Cta). 13 novità hi-tech del CES di Las Vegas guarda le foto Leggi anche › Occhi stanchi? Che cos’è la Sindrome da visione al computer e come attenuarla › Questa casa è intelligente: dal CES di Las Vegas le novità tra gli elettrodomestici smart Potenziato dall’intelligenza artificiale, il pc ha la possibilità di espandere verticalmente il display con la pressione di undedicato o attraverso gesti: la tecnologia di visualizzazione virtuale consente anche agli utenti di creare un secondo display che può essere condiviso nelle riunioni.